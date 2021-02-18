В Краснодаре продолжают собирать первый местный троллейбус

Краснодарский край

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Власти Краснодара 18 февраля рассказали о ходе сборки первого троллейбуса

Напомним, в середине января 2021 года глава Краснодара Евгений Первышов подписал трехстороннее соглашение о сборке собственных троллейбусов. Комплектующие будет поставлять компания «Алькор», ее работников обучат специалисты немецкой компании CLAAS. Транспорт начали собирать 27 января в трамвайно-троллейбусном управлении Краснодара (КТТУ).

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В пресс-службе администрации краевой столицы 18 февраля рассказали, что специалисты уже завершили установку тягового двигателя в первом троллейбусе. Сейчас они монтируют кронштейны для пассажирских сидений, которые скоро поступят в КТТУ. Кроме того, для нового троллейбуса уже доставили кондиционер мощностью 24 кВт.

В МУП «КТТУ» уточнили, что тяговый двигатель закрыли специальным коробом, который поглощает шум при работе. В новом троллейбусе также смонтировали электропроводку, оснастили блоками управления, диагностическими панелями, компрессором, гидростанцией. После завершения работ по сборке салона начнется монтаж кабины.

Первый троллейбус планируют собрать до 31 марта. Всего в 2021 году специалисты хотят собрать около 10 машин, в дальнейшем их количество возрастет до 20–30 в год.

Краснодар КТТУ Троллейбус

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