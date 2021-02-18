На Кубани завели дело на свидетеля Иеговы за пропаганду

Краснодарский край

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В феврале СК сообщил, что житель Абинского района предстанет перед судом за участие в запрещенной организации свидетелей Иеговы

Следствие установило, что 46-летний мужчина — участник абинской религиозной общины свидетелей Иеговы (признана экстремистской и запрещена в России). В 2015 году Краснодарский краевой суд также запретил местную общину. Тем не менее, мужчина с марта по апрель 2020 года в интернете проводил лекции на основе «экстремистской» литературы, которую хранил у себя. Такой деятельностью он занимался в целях пропаганды, считает СК.

Местного жителя задержали, оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники ФСБ. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). 18 февраля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что дело направили в суд.

Напомним, 10 февраля Абинский районный суд назначил 7,5 лет мужчине, который обсуждал по видеосвязи Библию со знакомыми. 63-летний местный житель тоже являлся участником общины. Представители организации отмечали, что это самый жесткий приговор из всех, что выносили последователям.

Абинский район Религия Следственный комитет

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На Кубани завели дело на свидетеля Иеговы за пропаганду
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