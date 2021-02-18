В Краснодаре стоят трамваи из-за обрыва сети на Садовом мосту
В Краснодаре утром 18 февраля встали трамваи
Обновлено в 9:20 от КТТУ: движение трамваев по улице Садовой восстановлено.
Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «Типичный Краснодар». Очевидец рассказал, что у трамвая на Садовом мосту оборвалась контактная сеть, из-за это встали все вагоны в сторону 40-летия Победы.
Информацию порталу Юга.ру прокомментировали в пресс-службе КТТУ. Из-за обрыва сети остановились трамваи № 3, 20, 21 и 22.
«Специалисты службы энергохозяйства МУП «КТТУ» оперативно прибыли на место происшествия и устраняют поломку», — сказали в организации.
Как писали Юга.ру, утром 16 февраля в краевом центре задымился трамвай.
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