Животные погибли при пожаре в собачьем приюте в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 2 февраля в частном приюте для собак «Бим» произошел пожар, в котором погибли животные

Пожар произошел в ночь на 2 февраля, однако волонтеры рассказали о нём только 4 февраля.

«Ночью с понедельника на вторник приют подожгли. Погибли две собаки», — сообщили на официальной странице приюта в инстаграме.

По словам волонтеров, в пожаре задохнулся и погиб пёс Тамик, чья будка находилась в метре от вагончика, а также щенок, проходивший лечение. Кроме того, огонь уничтожил вагон около центральных ворот, все запасы сухого корма и пятикубовую бочку для питьевой воды. Работники приюта утверждают, что поджог — это официальная версия пожарного инспектора, который провел осмотр и составил протокол для передачи в полицию. Якобы, найдена и улика, подтверждающая эту версию.

Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что заявка о данном пожаре к ним не поступала. В УВД Сочи добавили, что экстренные службы не передавали им материалы дела.

Как писали Юга.ру, в августе 2018 года в Сочи художница откликнулась на просьбу супермодели Натальи Водяновой и забрала слепого пса из приюта.

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Животные погибли при пожаре в собачьем приюте в Сочи
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