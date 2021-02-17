В одной из больниц Краснодара пациент напал с ножом на мужчину

В середине февраля в краснодарском медучреждении пострадал пациент во время конфликта с соседом по палате

Инцидент произошел в одной из городских больниц. В палате начался конфликт между 49-летний жителем Анапы и 59-летним краснодарцем. Анапчанин множество раз ударил оппонента походным ножом по верхним частям тела: в лицо, шею и грудную клетку.

Пострадавшему сразу же оказали медицинскую помощь. Сейчас в отношении злоумышленника завели уголовное дело, ранее он не привлекался по уголовным статьям. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 17 февраля.

Как писали Юга.ру, весной в краевом центре пассажир такси ударил ножом в грудь беременную женщину-водителя. А летом в Анапе мужчина напал с ножом на 12-летнюю девочку.