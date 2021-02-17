В Сочи при пожаре в 5-этажном доме пострадали ребенок и девушка

Вечером 16 февраля в Сочи начался пожар в одном из многоэтажных домов

Сообщение о пожаре на улице Донской поступило диспетчеру в 21:44. Горение происходило на четвертом этаже пятиэтажного дома на площади 40 кв. метров. Очевидцы сообщали, что горело общежитие.

Из здания эвакуировали 43 человек, спасли троих. В 22:18 открытый огонь ликвидировали, спустя пять минут пожар полностью потушили. На месте работали 16 человек и 5 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из эпицентра пожара спасли восемь человек, из них два ребенка. Пострадали несовершеннолетний и девушка. Их госпитализировали на скорой помощи с предварительными признаками отравления продуктами горения, пишет RT.

Напомним, несколько дней назад в Адлере произошел крупный пожар в торговом центре.