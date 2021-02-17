В Сочи при пожаре в 5-этажном доме пострадали ребенок и девушка

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 16 февраля в Сочи начался пожар в одном из многоэтажных домов

Сообщение о пожаре на улице Донской поступило диспетчеру в 21:44. Горение происходило на четвертом этаже пятиэтажного дома на площади 40 кв. метров. Очевидцы сообщали, что горело общежитие.

Из здания эвакуировали 43 человек, спасли троих. В 22:18 открытый огонь ликвидировали, спустя пять минут пожар полностью потушили. На месте работали 16 человек и 5 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из эпицентра пожара спасли восемь человек, из них два ребенка. Пострадали несовершеннолетний и девушка. Их госпитализировали на скорой помощи с предварительными признаками отравления продуктами горения, пишет RT.

Напомним, несколько дней назад в Адлере произошел крупный пожар в торговом центре.

МЧС Пожары Сочи

Новости

В Сочи при пожаре в 5-этажном доме пострадали ребенок и девушка
В России женщин увольняли из-за пандемии чаще мужчин — исследование
В Краснодаре произошел пожар в бывшем ресторане «Бургас»
В Краснодаре проходит персональная выставка Никаса Сафронова
В Новороссийске объявили экстренное предупреждение и ветер до 33 м/с
В Краснодаре аэропорт закрыли до утра

Лента новостей

«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Сегодня, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
15 февраля, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища
Учись там, где другие отдыхают
15 февраля, 09:32 Партнерский
Учись там, где другие отдыхают
Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море

Реклама на портале