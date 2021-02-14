В Сочи сгорел торговый центр площадью 800 кв. метров
В Сочи ночью 14 февраля произошел крупный пожар в ТЦ «Мзымта» и ТК «Кипарис»
Сообщение о возгорании на улице Демократической в Адлерском районе поступило в 3:03. Через 10 минут первые спасатели установили, что горят торговые площади. В 3:24 сотрудники МЧС объявили второй ранг пожара, на месте работали 58 человек и 19 машин.
Огонь на площади 800 кв. метров полностью потушили только в 9:52. Никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным сочинских соцсетей, пожар произошел в ТЦ «Мзымта» и ТК «Кипарис».
Напомним, утром 12 февраля в Анапе произошел пожар в отеле «34» на улице 40 лет Победы. Позже полицейские задержали мужчину, который развел костер в здании.
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