В Сочи сгорел торговый центр площадью 800 кв. метров

В Сочи ночью 14 февраля произошел крупный пожар в ТЦ «Мзымта» и ТК «Кипарис»

Сообщение о возгорании на улице Демократической в Адлерском районе поступило в 3:03. Через 10 минут первые спасатели установили, что горят торговые площади. В 3:24 сотрудники МЧС объявили второй ранг пожара, на месте работали 58 человек и 19 машин.

Огонь на площади 800 кв. метров полностью потушили только в 9:52. Никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным сочинских соцсетей, пожар произошел в ТЦ «Мзымта» и ТК «Кипарис».

Напомним, утром 12 февраля в Анапе произошел пожар в отеле «34» на улице 40 лет Победы. Позже полицейские задержали мужчину, который развел костер в здании.