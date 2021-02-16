На Кубани перевернулась машина скорой помощи, пострадали две женщины

В Выселковском районе 15 февраля произошло ДТП с машиной скорой помощи, в котором пострадали два человека

Авария случилась накануне около 11:00 на дороге станица Журавская — Тихорецк. По предварительным данным, водитель скорой помощи марки Volkswagen превысил скорость, его занесло и автомобиль перевернулся, рассказал порталу Юга.ру заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД Росии по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП пострадала 81-летняя пассажирка и 28-летняя фельдшер, их доставили в больницу.

Напомним, 15 февраля в Краснодаре машина скорой помощи застряла в кювете на улице Братьев Черников. После этого городские власти рассказали, когда починят там дороги.