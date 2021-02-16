На Кубани перевернулась машина скорой помощи, пострадали две женщины
В Выселковском районе 15 февраля произошло ДТП с машиной скорой помощи, в котором пострадали два человека
Авария случилась накануне около 11:00 на дороге станица Журавская — Тихорецк. По предварительным данным, водитель скорой помощи марки Volkswagen превысил скорость, его занесло и автомобиль перевернулся, рассказал порталу Юга.ру заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД Росии по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В результате ДТП пострадала 81-летняя пассажирка и 28-летняя фельдшер, их доставили в больницу.
Напомним, 15 февраля в Краснодаре машина скорой помощи застряла в кювете на улице Братьев Черников. После этого городские власти рассказали, когда починят там дороги.
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