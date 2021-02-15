В Краснодаре машина скорой помощи застряла в кювете на дороге

Краснодарский край

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После того, как машина скорой застряла в кювете, власти Краснодара рассказали о планах по строительству новых дорог

Днем 15 февраля в телегам-канале «Телетайп Краснодара» опубликовали видео, на котором машина скорой помощи провалилась колесами в яму на улице Братьев Черников. Местные жители помогли достать автомобиль, также на кадрах видно, что на помощь приехал манипулятор.

«Сегодня здесь в яму провалилась «скорая помощь». Очень надеемся, что в ее салоне не было пациента, которому требовалась экстренная госпитализация», — поделились очевидцы.

Позже в пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что улица Братьев Черников находится в границах поселка Калинино-1. Там нет ливневой канализации, поэтому дождевая и талая вода с улиц отводится в кюветы, которые несколько лет назад построили по просьбе жителей. Скорая помощь сегодня застряла именно в таком кювете — она ехала с одного выезда на другой, больных в машине не было. 

Сейчас идет процесс оформления земельно-правовой документации, после чего в поселке будут строить новые дороги и инженерные сети. Всего необходимо оформить 38 земельных участков, с 21 из них уже завершили работу. По 12 участкам идут мероприятия по передаче в бессрочное пользование городским службам, остальные 5 участков еще предстоит изъять в муниципальную собственность.

Кроме того, специалисты уже разработали проектно-сметную документацию по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, строительству дорог с ливневой канализацией, сетей уличного освещения и электроснабжения. В департаменте строительства объяснили, что дороги можно будет построить после прокладки инженерных сетей. А их создадут только после оформления земельно-правовой документации и при наличии финансирования из бюджета.

Дороги Краснодар Медицина Ремонт дорог

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В Краснодаре машина скорой помощи застряла в кювете на дороге
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