На трассах Кубани спасатели вытащили два большегруза, которые застряли в кювете после снегопада

В ночь на 16 февраля на дорогах Краснодарского края из-за непогоды произошло несколько внештатных ситуаций с большегрузами

Отметим, что ночью на трассе М-4 под Горячим Ключом ограничили движение грузового транспорта из-за погодных условий. Позже дорогу открыли, сообщали в отделе пропаганды УГИББД по Краснодарскому краю. Однако на другом участке дороги, в Тихорецком районе, наблюдались сложности в движении. Так, на 59 км трассы М-4, в районе станицы Архангельской, большегруз снесло на обочину. Самостоятельно выбраться водитель не смог. Вытащить его помогла пожарная машина и четыре сотрудника МЧС.

Еще один похожий случай произошел в 23:00 15 февраля в станице Владимирской Лабинского района. Груженый автомобиль MAN ушел в кювет, водитель не смог самостоятельно выехать на дорогу.

Для оказания помощи на место выехало одно отделение пожарно-спасательной части. Застрявшую фуру вытащили одна единица техники и три спасателя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю 16 февраля.

Как писали Юга.ру, 15 февраля спасатели вытащили из снега застрявшую машину такси.