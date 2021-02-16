На трассе М4 запретили движение большегрузов из-за снегопадов

Краснодарский край

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16 февраля в двух районах Краснодарского края ввели ограничения из-за погодных условий

В районе Горячего Ключа запретили движение грузовиков в направлении Молдовановского перевала. Временные ограничения на участке 1390-1411 км трассы М4 связаны со снегопадом. Сейчас дорогу расчищают от снега, на месте дежурят четыре сотрудника ДПС. При этом легковые автомобили и автобусы могут двигаться в штатном режиме.

Также на 1392-м км развернули пункт обогрева водителей. Кроме того, для обогрева задействовали кафе «Старый замок» на 1390-м км, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Ограничения ввели и в другом районе. В Туапсинском районе большегрузам временно запретили ездить на перевалах Молдовановский и Дедеркой. На месте задействованы 14 инспекторов. Помимо этого два сотрудника ДПС исследуют дорогу и ищут участки с гололедом, чтобы координировать снегоуборочную технику. Организуется горячее питание, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, из-за непогоды ранее два большегруза застряли в кюветах на кубанских трассах. 

ГИБДД Горячий Ключ Дороги МЧС Погода Туапсинский район

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