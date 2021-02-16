На трассе М4 запретили движение большегрузов из-за снегопадов

В районе Горячего Ключа запретили движение грузовиков в направлении Молдовановского перевала. Временные ограничения на участке 1390-1411 км трассы М4 связаны со снегопадом. Сейчас дорогу расчищают от снега, на месте дежурят четыре сотрудника ДПС. При этом легковые автомобили и автобусы могут двигаться в штатном режиме.

Также на 1392-м км развернули пункт обогрева водителей. Кроме того, для обогрева задействовали кафе «Старый замок» на 1390-м км, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.