«Водоканал» Лабинска заплатит 11 млн рублей за загрязнение воды

В феврале суд признал виновным «Водоканал» Лабинска, который загрязнял окружающую среду

Ранее специалисты Южного межрегионального управления Росприроднадзора изучили отчеты МУП «Водоканал» Лабинска о работе очистных сооружений в системе водоотведения города. Выяснилось, что в воде есть загрязняющие вещества, превышающие предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Ведомство подало иск на организацию. Суд изучил документы и признал «Водоканал» виновным. Ущерб окружающей среде составил 11 млн рублей. Теперь предприятие обязано выплатить эту сумму по решению суда, сообщили в инстаграме Росприроднадзора России 13 февраля.

Напомним, в начале февраля стало известно, что новороссийский порт оштрафовали за 17 нарушений природоохранного законодательства.