В Сочи двум полицейским давали взятку в качестве скидки в кафе

В Сочи в середине февраля задержали двух начальников отделов транспортной полиции

Во взяточничестве и злоупотреблениях должностными полномочиями подозреваются начальник линейного отделения полиции в морском порту Сочи Сочинского ЛУ МВД России на транспорте и начальник Сочинского ЛУ МВД России на транспорте по ЮФО.

Полицейских задержали и в ближайшее время собираются предъявить обвинения по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

По версии следствия, в 2019-2020 годы у мужчин была постоянная скидка в 50% при посещении одного из кафе, которое находилось в зоне их оперативного ведения.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО сообщили, что проводят служебную проверку по данному факту, полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей.