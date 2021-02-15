В Сочи двум полицейским давали взятку в качестве скидки в кафе
В Сочи в середине февраля задержали двух начальников отделов транспортной полиции
Во взяточничестве и злоупотреблениях должностными полномочиями подозреваются начальник линейного отделения полиции в морском порту Сочи Сочинского ЛУ МВД России на транспорте и начальник Сочинского ЛУ МВД России на транспорте по ЮФО.
Полицейских задержали и в ближайшее время собираются предъявить обвинения по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).
По версии следствия, в 2019-2020 годы у мужчин была постоянная скидка в 50% при посещении одного из кафе, которое находилось в зоне их оперативного ведения.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО сообщили, что проводят служебную проверку по данному факту, полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Напомним, 14 декабря 2020 года следком РФ сообщил, что дело бывшего заместителя мэра Сочи и его соучастников, обвиняемых в коррупции, направили в суд.