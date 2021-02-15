В Сочи двум полицейским давали взятку в качестве скидки в кафе

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в середине февраля задержали двух начальников отделов транспортной полиции

Во взяточничестве и злоупотреблениях должностными полномочиями подозреваются начальник линейного отделения полиции в морском порту Сочи Сочинского ЛУ МВД России на транспорте и начальник Сочинского ЛУ МВД России на транспорте по ЮФО.

Полицейских задержали и в ближайшее время собираются предъявить обвинения по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

По версии следствия, в 2019-2020 годы у мужчин была постоянная скидка в 50% при посещении одного из кафе, которое находилось в зоне их оперативного ведения.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО сообщили, что проводят служебную проверку по данному факту, полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, 14 декабря 2020 года следком РФ сообщил, что дело бывшего заместителя мэра Сочи и его соучастников, обвиняемых в коррупции, направили в суд.

Взятка Полиция Сочи

Новости

На Кубани два парня напали на человека с инвалидностью и забрали из его дома полмиллиона рублей
«Водоканал» Лабинска заплатит 11 млн рублей за загрязнение воды
В Сочи двум полицейским давали взятку в качестве скидки в кафе
Под Тимашевском поезд насмерть сбил 21-летнего парня, который шел по путям
В Краснодаре проходит выставка бронзовой скульптуры Андрея Новожёнова
В Краснодаре проверят расходы управляющих компаний, на которые поступили жалобы за некачественную уборку снега

Лента новостей

«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
Сегодня, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища
Учись там, где другие отдыхают
Сегодня, 09:32 Партнерский
Учись там, где другие отдыхают
Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море
«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»
12 февраля, 08:01
«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»
Воспоминания об оккупации Краснодара

Реклама на портале