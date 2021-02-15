На Кубани выявили еще 163 случая COVID-19, больше всего зараженных в Краснодаре и Анапе
К 15 февраля в Краснодарском крае коронавирус обнаружили у 36 тыс. 344 человек
По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 14 тыс. 207 человек, написал RT. Всего за время пандемии официально известно о 4 млн 86 тыс. 90 зараженных жителях России.
За весь период умерли 80 тыс. 520 пациентов с коронавирусом (+394 за сутки), а 3 млн 607 тыс. 36 человек выздоровели (+13 тыс. 935).
Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве — 1 тыс. 818, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 93, в Московской области — 801.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 337, Ставропольский край — 175, Краснодарский край — 163, Крым — 128, Севастополь — 80, Кабардино-Балкария — 79, Дагестан — 72, Карачаево-Черкесия — 52, Северная Осетия — 44, Ингушетия — 30, Адыгея — 29, Чечня — 14.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди 163 инфицированных — 93 женщины и 70 мужчин. Также коронавирус подтвердился у девяти детей. Возраст новых заболевших от 10 месяцев до 96 лет.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 55;
- в Анапе — 10;
- в Сочи — 9;
- в Ейском районе — 8;
- в Геленджике и Крыловском районе — по 7;
- в Туапсинском и Славянском районах — по 6;
- в Апшеронском и Красноармейском районах — по 5;
- в Горячем Ключе, Армавире, Кавказском районе — по 4;
- в Новороссийске, Калининском, Белореченском, Темрюкском, Крымском районах — по 3;
- в Абинском, Белоглинском, Северском и Кущевском районах — по 2;
- в Динском, Староминском, Кореновском, Тихорецком, Лабинском, Новопокровском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Павловском, Ленинградском районах — по 1.
По данным регионального минздрава, к 15 февраля на Кубани в лабораториях провели 2 млн 449 тыс. 694 исследования на COVID-19. За все время коронавирус подтвердился у 36 тыс. 344 человек, в том числе у 2 тыс. 668 детей. Показатель заболеваемости достиг 640,4 случаев на 100 тыс. населения.
Из больниц с выздоровлением выписали 29 тыс. 412 пациентов, еще 1 тыс. 728 человек спасти не удалось (+17 новых летальных случаев). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 93 пациента, еще 3 — на ЭКМО. В стационарах лечатся 1 тыс. 278 человек с COVID-19, еще 3 тыс. 926 пациентов получают лечение на дому.
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