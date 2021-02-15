К 15 февраля в Краснодарском крае коронавирус обнаружили у 36 тыс. 344 человек

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 14 тыс. 207 человек, написал RT. Всего за время пандемии официально известно о 4 млн 86 тыс. 90 зараженных жителях России.

За весь период умерли 80 тыс. 520 пациентов с коронавирусом (+394 за сутки), а 3 млн 607 тыс. 36 человек выздоровели (+13 тыс. 935).