В Краснодаре умерли девять человек с коронавирусом

В Краснодарском крае 13 февраля сообщили еще о 17 смертях в ковид-госпиталях

Как писали Юга.ру, за последние сутки зафиксировали 170 новых случаев заражения коронавирусом. Также стало известно о 17 летальных исходах, они произошли в ковидных госпиталях шести районов. У всех заболевших была двусторонняя пневмония тяжелого лечения, имелись сопутствующие патологии.

В больницах Краснодара умерли девять пациентов. Врачам не удалось спасти жителя Армавира 59 лет, женщину и мужчину 58 лет из Новопокровского района, 65-летнего жителя Темрюкского района. Также в медучреждениях краевого центра скончались пять местных жителей: мужчины 44, 59 и 73 лет и две женщины 72 лет и 81 года.

В тихорецком районе умерла 51-летняя пациентка, которая проживала в Кавказском районе, и 74-летний местный житель. В Красноармейском районе не стало краснодарца 55 лет, в армавирской больнице скончалась 83-летняя местная жительница. В Лабинском районе ушла из жизни 61-летняя женщина из Отрадненского района.

В Сочи умерли три человека: 64-летняя женщина из Туапсинского района и 58-летняя и 91-летняя местные жительницы.

С начала пандемии на Кубани скончались 1 тыс. 694 человека.