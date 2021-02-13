На Кубани сбили 9-летнего мальчика на переходе
12 февраля в Красноармейском районе произошло ДТП, пострадал несовершеннолетний
ДТП произошло примерно в 17:50 в станице Красноармейской. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Galant врезался в 9-летнего мальчика, двигавшегося по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
Ребенок получил травмы, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости напоминать детям правила дорожной безопасности, а родителям — снижать скорость около пешеходных переходов.
Напомним, вечером 11 февраля 15-летний подросток взял машину матери, чтобы прокатиться по трассе. Он разбился.
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