На Кубани сбили 9-летнего мальчика на переходе

ДТП произошло примерно в 17:50 в станице Красноармейской. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Galant врезался в 9-летнего мальчика, двигавшегося по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Ребенок получил травмы, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости напоминать детям правила дорожной безопасности, а родителям — снижать скорость около пешеходных переходов.

Напомним, вечером 11 февраля 15-летний подросток взял машину матери, чтобы прокатиться по трассе. Он разбился.