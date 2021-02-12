В Сочи 13-летняя девочка упала с высоты в лесу, у нее травма черепа и перелом

Примерно в 15:30 дежурному «Служба спасения Сочи» поступило сообщение о том, что требуется помощь в районе Мацеста, на улице Чекменева, 7. В труднодоступном месте пострадал ребенок, а у сотрудников скорой помощи не получается транспортировать его.

Дежурная часть выдвинулась на место происшествия в лес и выяснила, что 13-летняя девочка упала с высоты. Она получила черепно-мозговую травму и перелом тазобедренного сустава. Ее транспортировали в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации, рассказали в инстаграме МКУ «Служба спасения Сочи» 11 февраля.

Как писали Юга.ру, в декабре в Новороссийске спасли двухлетнего ребенка, который запер себя в машине.