В Сочи 13-летняя девочка упала с высоты в лесу, у нее травма черепа и перелом

Краснодарский край

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Днем 11 февраля в сочинском лесу произошел несчастный случай, пострадал ребенок

Примерно в 15:30 дежурному «Служба спасения Сочи» поступило сообщение о том, что требуется помощь в районе Мацеста, на улице Чекменева, 7. В труднодоступном месте пострадал ребенок, а у сотрудников скорой помощи не получается транспортировать его.

Дежурная часть выдвинулась на место происшествия в лес и выяснила, что 13-летняя девочка упала с высоты. Она получила черепно-мозговую травму и перелом тазобедренного сустава. Ее транспортировали в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации, рассказали в инстаграме МКУ «Служба спасения Сочи» 11 февраля. 

Как писали Юга.ру, в декабре в Новороссийске спасли двухлетнего ребенка, который запер себя в машине.

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