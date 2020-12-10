В Новороссийске спасли двухлетнего ребенка, который запер себя в машине

Краснодарский край

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Вечером 9 декабря на улице Суворовской в Новороссийске потребовалась помощь спасателей

В МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска обратилась девушка. Она рассказала, что вышла из машины, чтобы достать вещи из багажника, а ее двухлетний ребенок в этот момент вытащил ключи из замка зажигания и включил сигнализацию, которая закрыла двери изнутри.

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Спасатели выехали на улицу Суворовскую. Также на место прибыл специалист частной компании, занимающейся вскрытием замков. Ему не удалось вскрыть дверь, поэтому спасатели при помощи слесарных инструментов аккуратно разбили заднее боковое стекло и открыли дверь машины изнутри.

«Ребенок отделался легким испугом... В нашей жизни бывает все, что угодно, но все-таки по возможности не оставляйте детей одних без присмотра!», — подытожил начальник службы Алексей Одеров в своем инстаграме.

Новороссийск

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