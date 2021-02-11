В Сочи водитель сбил 10-летнюю девочку, ее госпитализировали
В Лазаревском районе Сочи вечером 10 февраля сбили несовершеннолетнюю
ДТП произошло примерно в 19:00 на улице Лооской. По предварительным данным, водитель Mitsubishi сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости перехода.
Ребенок получил травмы, девочку увезли на скорой и госпитализировали, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи 11 февраля.
Напомним, в январе в Сочи перевернулась машина на мокрой дороге, в ДТП пострадал подросток и еще двое взрослых.
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