В Сочи водитель сбил 10-летнюю девочку, ее госпитализировали

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи вечером 10 февраля сбили несовершеннолетнюю

ДТП произошло примерно в 19:00 на улице Лооской. По предварительным данным, водитель Mitsubishi сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости перехода.

Ребенок получил травмы, девочку увезли на скорой и госпитализировали, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи 11 февраля.

Напомним, в январе в Сочи перевернулась машина на мокрой дороге, в ДТП пострадал подросток и еще двое взрослых.

Дети ДТП Сочи

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