В Анапе две девушки застряли на склоне горы под смотровой площадкой

Краснодарский край

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Вечером 9 февраля на Большом Утрише под Анапой спасатели помогли двум девушкам, застрявшим на склоне горы

Две девушки и два парня отправились на прогулку в район села Большой Утриш. Они поднялись на смотровую площадку, после чего начали спускаться вниз по крутому склону горы.

«Девушки зависли на склоне и продолжить движение не смогли», — рассказали в инстаграме «Кубань-СПАС».

Парни пытались им помочь, однако это не принесло пользы. После этого молодые люди спустились вниз и вызвали спасателей. Приехавшие на помощь специалисты Анапского отряда «Кубань-СПАС» использовали альпинистское снаряжение и с помощью него эвакуировали девушек. Медицинская помощь им не потребовалась.

Напомним, в 2019 году туристка из Германии застряла на сыпучем склоне в Анапе.

Анапа

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В Анапе две девушки застряли на склоне горы под смотровой площадкой
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