В Краснодаре стояли трамваи из-за ДТП с машиной

Краснодарский край

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В Пашковском микрорайоне Краснодара утром 29 января машина врезалась в трамвай

Информация о ДТП появилась в телеграм-канале «ЧП Краснодар». Очевидец аварии рассказал, что в Пашковке встали трамваи из-за автомобиля, который «внезапно напал на «рогатого».

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В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что около 11:00 водитель Lifan ехал по улице Бершанской в сторону Гоголя. При повороте на улицу Горького он не уступил дорогу трамваю и врезался в него. В результате ДТП никто не пострадал.

В отношении водителя вынесли постановление за невыполнение ПДД, он получит предупреждение либо штраф в 500 рублей.

В пресс-службе КТТУ редакции сообщили, что машина врезалась в трамвай маршрута № 5. Простой составил 18 минут, в 11:23 движение общественного транспорта восстановили.

ДТП Краснодар Полиция Трамвай

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