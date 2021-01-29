В Краснодаре стояли трамваи из-за ДТП с машиной
В Пашковском микрорайоне Краснодара утром 29 января машина врезалась в трамвай
Информация о ДТП появилась в телеграм-канале «ЧП Краснодар». Очевидец аварии рассказал, что в Пашковке встали трамваи из-за автомобиля, который «внезапно напал на «рогатого».
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В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что около 11:00 водитель Lifan ехал по улице Бершанской в сторону Гоголя. При повороте на улицу Горького он не уступил дорогу трамваю и врезался в него. В результате ДТП никто не пострадал.
В отношении водителя вынесли постановление за невыполнение ПДД, он получит предупреждение либо штраф в 500 рублей.
В пресс-службе КТТУ редакции сообщили, что машина врезалась в трамвай маршрута № 5. Простой составил 18 минут, в 11:23 движение общественного транспорта восстановили.