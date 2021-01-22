Число банкротов среди физлиц за 2020 год выросло на 72% — Федресурс
Федресурс сообщил, что в 2020 году банкротами признано 119 тыс. 49 граждан России
Эти данные привел Федресурс — единый федеральный реестр юридически значимых сведений о деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономики.
94% банкротств в 2020 году инициировано самими гражданами. По инициативе налоговых служб запущено около 1% банкротств. В октябре 2015 года стала возможна процедура потребительского банкротства, с тех пор ей воспользовались более 284 граждан.
В 2021 году рост числа заявлений о признании физлиц банкротами продолжится — это прогноз компании «Банкрот Консалт». Она предоставляет информацию о списании долгов и оказывает юридическое сопровождение.
Заявление о банкротстве подается в арбитражный суд, если долги по кредитам и другим обязательствам превышают 500 тыс. рублей, просрочка по кредитам более 90 дней, а за последние 5 лет гражданин не признавался банкротом, не имеет неснятых или непогашенных судимостей. При долгах от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей можно использовать внесудебную процедуру банкротства. Банкротство во внесудебном порядке через МФЦ стало доступно гражданам с 1 сентября 2020 года.
«Хотя процедура банкротства и накладывает на банкрота определенные ограничения, для многих такое списание долгов выглядит привлекательным. По опросу Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), большинство россиян относятся к банкротству нейтрально и готовы сотрудничать с человеком, признанным банкротом. А вот банкам растущее число банкротов не на руку: возможно, им придется задуматься об ужесточении кредитной политики и увеличить процентные ставки. Не исключен рост числа отказов потенциальным заемщикам», — сказал финансовый управляющий компании «Банкрот Консалт» Константин Милантьев.
По данным НАФИ, сейчас в зоне риска находятся около 1,8 млн заемщиков. Что касается корпоративных банкротств, то в 2020-м их число снизилось на 19% и составило 9931 процедуру. Порядка 77% процедур инициировали конкурсные кредиторы, в 13% случаев заявителем выступала ФНС. В этом году динамика может оказаться положительной после отмены запрета на банкротство предпринимателей по инициативе кредиторов (временный мораторий был введен во время первой волны пандемии) и окончания программ господдержки.