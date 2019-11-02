Обанкротившийся океанариум в Геленджике выставил на продажу акулу — вчетверо дешевле, чем год назад

На торгах про продаже имущества океанариума в Геленджике выставили на продажу черноперую акулу

Это уже повторные торги — первые проходили осенью прошлого года. Помимо акулы, на повторных торгах по продаже имущества ООО «Океанариум» выставлены 11 аквариумов размером от 2 до 15 тонн и пруд. Год назад акулу не удалось продать за 8,35 млн рублей, и сейчас ее оценили в 2,2 млн рублей, пишет «Наша газета Новороссийск» со ссылкой на конкурсного управляющего компании Максима Калмыкова.

Черноперые акулы живут в прибрежных тропических и субтропических водах по всему миру. Они хищники, охотятся на мелких стайных рыб. Средний размер такой рыбы не превышает 1,5 метров, а вес колеблется в пределах 20 — 45 кг.

ООО «Океанариум» зарегистрировали в Геленджике в 2007 году. В августе 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении компании процедуру наблюдения, а в январе 2018 года — процедуру конкурсного производства.