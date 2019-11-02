Обанкротившийся океанариум в Геленджике выставил на продажу акулу — вчетверо дешевле, чем год назад
На торгах про продаже имущества океанариума в Геленджике выставили на продажу черноперую акулу
Это уже повторные торги — первые проходили осенью прошлого года. Помимо акулы, на повторных торгах по продаже имущества ООО «Океанариум» выставлены 11 аквариумов размером от 2 до 15 тонн и пруд. Год назад акулу не удалось продать за 8,35 млн рублей, и сейчас ее оценили в 2,2 млн рублей, пишет «Наша газета Новороссийск» со ссылкой на конкурсного управляющего компании Максима Калмыкова.
Черноперые акулы живут в прибрежных тропических и субтропических водах по всему миру. Они хищники, охотятся на мелких стайных рыб. Средний размер такой рыбы не превышает 1,5 метров, а вес колеблется в пределах 20 — 45 кг.
ООО «Океанариум» зарегистрировали в Геленджике в 2007 году. В августе 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении компании процедуру наблюдения, а в январе 2018 года — процедуру конкурсного производства.
Читайте также
Странная история о передаче цирка из рук в руки
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.