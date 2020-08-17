В Краснодаре сгорел автомобиль Jaguar

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 16 августа сгорела иномарка

Сообщение о возгорании на улице Дмитриевская дамба, 17 поступило спасателям накануне в 13:13. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит автомобиль на площади 2 кв. метра.

Огонь потушили в 13:23, на месте работали шесть человек и одна машина. Никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы успели снять видео пожара и опубликовали его в соцсетях. На кадрах видно, как горит припаркованный белый автомобиль Jaguar.

Автомобили Краснодар МЧС Пожары

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