В Краснодаре сгорел автомобиль Jaguar
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре днем 16 августа сгорела иномарка
Сообщение о возгорании на улице Дмитриевская дамба, 17 поступило спасателям накануне в 13:13. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит автомобиль на площади 2 кв. метра.
Огонь потушили в 13:23, на месте работали шесть человек и одна машина. Никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Очевидцы успели снять видео пожара и опубликовали его в соцсетях. На кадрах видно, как горит припаркованный белый автомобиль Jaguar.
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