В Краснодаре сгорел автомобиль Jaguar

Сообщение о возгорании на улице Дмитриевская дамба, 17 поступило спасателям накануне в 13:13. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит автомобиль на площади 2 кв. метра.

Огонь потушили в 13:23, на месте работали шесть человек и одна машина. Никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы успели снять видео пожара и опубликовали его в соцсетях. На кадрах видно, как горит припаркованный белый автомобиль Jaguar.