В Сочи из-за сильных ливней смыло часть дороги

В Хостинском районе Сочи 6 февраля сильные дожди вызвали оползень, который сошел на дорогу к селу Верхняя Пластунка

В этот же день пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что специалисты провели мониторинг поврежденного участка дороги и установили ограждения в радиусе 2 метров от обвала.

Утром 7 февраля в телеграм-канале «Любимый Сочи» появилась информация о том, что в селе Верхняя Пластунка смыло дорогу из-за ливней: «Заблокированными остались 200 домов, без воды и отопления».

В администрации порталу Юга.ру пояснили, что дорога, которая ведет к четырем садоводческим товариществам («Озерное», «Родник-1», «Водоканал», «Ампер»), не стоит на балансе муниципалитета. Ранее Сочинский национальный парк неоднократно предупреждал о том, что этот участок дороги опасно расширять. Однако год назад председатели садоводческих товариществ все же расширили ее за счет отвала грунта. По предварительной информации, именно это спровоцировало оползень.

В мэрии отметили, что ширина дороги позволяет организовать движение легковых машин, в то время как грузовому транспорту проезд не рекомендован. Также сообщается, что «за прошедшие сутки на данном участке движение грунта не зафиксировано, ситуация стабильная, наблюдение ведется круглосуточно».

Как писали Юга.ру, в начале сентября 2019 года после залпового ливня в Сочи два селя сошли на дороги.