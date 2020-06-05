После схода оползня в центре Сочи начали восстанавливать дорогу и опорную стену

Краснодарский край

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В Сочи в июне начались работы по устранению последствий оползня на улице Альпийской

Несколько месяцев назад оползень разрушил там часть дороги и опорную стену.

«В рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации подрядчик ведет работы по устройству буронабивных свай, водоотведения, а также по восстановлению дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Работы ведутся без полного перекрытия проезжей части. Машины объезжают опасный участок по временной схеме. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи уточнили, что из-за ремонта был изменен муниципальный маршрут № 15.

Работы ведутся круглосуточно, их намечено завершить к 1 июля.

Как писали Юга.ру, в феврале в Хостинском районе Сочи сильные дожди вызвали оползень, который сошел на дорогу к селу Верхняя Пластунка.

Дороги Ремонт дорог Сочи Стихийные бедствия

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