На улице Московской в Краснодаре на три месяца ограничат проезд машин

Напомним, в ночь на 16 января в Краснодаре начнут строить новую трамвайную ветку на улице Московской. На три месяца там изменится схема движения автобусов, трамваев и машин. Кроме того, вечером 15 января пять трамвайных маршрутов, идущих обычно до Солнечной, на развязке возле КубГТУ направят на другие ветки из-за подготовки Московской к запуску трамвайного маршрута № 0.

С 16 января до середины апреля на улице Московской ограничат движение автотранспорта со стороны Зиповской. Так, с Московской нельзя будет выехать на улицу Солнечную и развернуться назад в сторону Зиповской.

Кроме того, при движении с улицы Московской в сторону Петра Метальникова нельзя будет проехать прямо. Поэтому весь транспорт с Московской направят на улицу Солнечную в сторону Ростовского Шоссе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Водители, которые едут со стороны Зиповской, смогут использовать для движения смежные и прилегающие улицы — Карякина, Байбакова и Котлярова. Сейчас на участках Карякина и Байбакова завершают ямочный ремонт дорог.

Также временно ограничат для движения часть улицы Петра Метальникова в районе ее пересечения с Московской. Проезд организуют по трем полосам: по одной — со стороны Ростовского Шоссе, по двум — со стороны Российской.