В Дагестане глава и бухгалтер села присвоили почти 2 млн рублей

В Дагестане главу и бухгалтера села Аймаки подозревают в служебном подлоге и присвоении 1,7 млн рублей

По данным следствия, в октябре 2017 года на счет администрации района из резервного фонда правительства республики поступило более 1 млн 700 тыс. рублей. Они предназначались для ликвидации последствий паводков.

Глава села и бухгалтер не освоили деньги вовремя. Тогда они решили скрыть свою некомпетентность и обналичили деньги через кассу администрации села. Для этого злоумышленники подделали бухгалтерские документы о якобы проведенных работах за счет бюджетных средств.

Кроме того, бухгалтер на личный банковский счет своего брата по подложным документам незаконно перечислила 121 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Преступления выявили при содействии территориальных органов безопасности и службы Госфинконтроля республики.

Против главы и бухгалтера администрации Аймаки возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.