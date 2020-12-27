В Краснодаре пропала 15-летняя Екатерина Анашкина

Екатерина Анашкина 2005 года рождения ушла из дома 26 декабря и не вернулась, ее местонахождение неизвестно. Сейчас подростка разыскивает отдел полиции поселка Калинино, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару 27 декабря.

Приметы девушки, указанные в ориентировке в паблике «Туподар»: на вид 15 лет, рост 166 см, темно-русые волосы, худощавого телосложения. Вышла из дома в синем пальто, серой шапке и бордовых полусапогах.

Всем, кто видел девушку, просьба сообщить по телефонам: 8 (964) 895-00-03, 8 (861) 250-87-57.

Напомним, полиция также разыскивает 31-летнюю женщину с тауировкой розы, которая пропала под Кранодаром в ноябре.