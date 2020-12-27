В Краснодаре пропала 15-летняя Екатерина Анашкина
В Краснодаре 26 декабря исчезла девочка-подросток, ее ищет полиция
Екатерина Анашкина 2005 года рождения ушла из дома 26 декабря и не вернулась, ее местонахождение неизвестно. Сейчас подростка разыскивает отдел полиции поселка Калинино, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару 27 декабря.
Приметы девушки, указанные в ориентировке в паблике «Туподар»: на вид 15 лет, рост 166 см, темно-русые волосы, худощавого телосложения. Вышла из дома в синем пальто, серой шапке и бордовых полусапогах.
Всем, кто видел девушку, просьба сообщить по телефонам: 8 (964) 895-00-03, 8 (861) 250-87-57.
Напомним, полиция также разыскивает 31-летнюю женщину с тауировкой розы, которая пропала под Кранодаром в ноябре.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Партнерский«Цель — дать каждому то, что ему хочется»
Соучредитель «Петрушки» — о философии сети, пицце, экологии и самой быстрой доставке