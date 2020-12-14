Лаборатория моды из Адыгеи создала умную одежду
SuzieMFashionLAB из Адыгеи заявила, что стала первой модной компанией, которая представила на рынке умную одежду
За счет технологии дополненной реальности вещи способны «говорить» с людьми. Сенсорные данные введены в зрительное поле и изменяют восприятие окружающей среды, создавая дополнительное альтернативное пространственное эмоциональное эстетическое и другое измерение.
Первым продуктом представленной концепции стали интерактивные футболки. Презентация состоялась в декабре в новом SuzieMArtroom в рамках Международного конкурса дизайнеров «Этномода» и стала финальной точкой Международного благотворительного марафона, который поддержали ведущие дизайнеры и художники разных стран, которые разработали свой принт на тему роденовского «Мыслителя».
В концепции, представленной директором лаборатории моды SuzieM Сусанны Макеровой, Мыслитель говорит из глубины веков; за каждым принтом закреплен свой контент. Заданная тема транслируется посредством разных кодов: языка, музыки, пластики тела, фотографии, коллажа, которые появляются на экране после наведения на принт мобильного устройства. Активизация происходит через специально разработанное приложение или инстаграм-аккаунт @suziemroom.
«Интерактивные футболки были представлены совместно с талантливым 3D-художником Кристиной Рюминой. Прообразом стал реальный человек, фотограф Диана Терешкина, а ее аватар поселился в 3D-пространстве и являет собой своего рода вызов человечеству», — отметила Сусанна Макерова.
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В презентации умной одежды принимал участие международный аналитик моды Александр Хилькевич. По его словам, сегодня связь моды с цифровыми технологиями — наиболее перспективное направление ее развития. При этом проект SuzieMFashionLAB — это не просто идея, а уже готовый продукт, который воплощен в жизнь.
«Важно отметить, что SuzieMFashionLAB является лидером в этой сфере не только в России, но и в мире. Они предложили абсолютно новый взгляд на одежду и на возможности, которые стали доступны ее обладателям. Безусловно, для потенциальных инвесторов это очень интересный проект. В случае его масштабирования говорить о нём будут во всем мире», — прокомментировал Хилькевич.
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