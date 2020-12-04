В Адыгее выбрали победителей конкурса дизайнеров «Этномода» (+ фото и видео)

Напомним, с 1 по 3 декабря в Майкопе проходили конкурсные показы, семинары и мастер-классы для обмена опытом работы в сфере модной индустрии.

Организаторы мероприятия отметили, что в этом году «Этномода» подтвердила статус международного фестиваля, объединив участников из 18 стран мира — из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.

«Организаторам фестиваля удалось перевести ограничения в связи пандемией в плюс, расширив географию участников и их число вдвое — до более 200. Даже на удаленке, не приехав в Адыгею, молодые и талантливые дизайнеры смогли заявить о себе и сделали это качественно», — прокомментировала порталу Юга.ру один из организаторов конкурса Сусанна Макерова.