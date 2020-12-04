В Адыгее выбрали победителей конкурса дизайнеров «Этномода» (+ фото и видео)

Адыгея, Ростовская область, Вся Россия, В мире

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В Адыгее 3 декабря подвели итоги VI Всероссийского фестиваля «Этномода» с международным участием

Напомним, с 1 по 3 декабря в Майкопе проходили конкурсные показы, семинары и мастер-классы для обмена опытом работы в сфере модной индустрии.

Организаторы мероприятия отметили, что в этом году «Этномода» подтвердила статус международного фестиваля, объединив участников из 18 стран мира — из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.

«Организаторам фестиваля удалось перевести ограничения в связи пандемией в плюс, расширив географию участников и их число вдвое — до более 200. Даже на удаленке, не приехав в Адыгею, молодые и талантливые дизайнеры смогли заявить о себе и сделали это качественно», — прокомментировала порталу Юга.ру один из организаторов конкурса Сусанна Макерова.

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Дизайнеры продемонстрировали 58 коллекций, прет-а-порте с этническими мотивами в современной интерпретации, традиционный национальный костюм, сценический костюм с элементами этно, этноперформанс и прикладное декоративное творчество. Внеконкурсной номинацией стала «Фэшн-фотография». Оценивало участников жюри, которое возглавил аналитик и историк моды Александр Хилькевич.

По итогам фестиваля подвели итоги конкурса, которые были распределены по номинациям, и устроили гала-показ 15 лучших коллекций молодых модельеров.

Гран-при фестиваля досталось представительнице Израиля Кате Романцовой за коллекцию Defence.

Номинация «Прикладное творчество и модные аксессуары в стиле этно»: 

  • 3 место — Нафисет Шевацукова с коллекцией «Нысхъап» (Адыгея); 
  • 2 место — Дариет Тлюстангелова и Марина Шовдыгова с коллекцией «Бжыхьэ орэд» (Адыгея); 
  • 1 место — Анна Горковенко с интерьерной игрушкой «Медведь» (Адыгея). 

Номинация «Сценический костюм с элементами этно»:

  • 3 место — Юлия и Алена Скорняковы с коллекцией «Русские идут» (Красноярский край); 
  • 2 место — Наталья Печенкина с коллекцией «Вдруг как в сказке» (Курская область); 
  • 1 место — Алена Уткина с коллекцией «Красавица русской сказки» (Тверская область). 

Номинация «Этноперфоманс»: 

  • 3 место — Студия моды и пластики Суаре с коллекцией «Майтрейя» (Алтайский край); 
  • 2 место — Анастасия Глушкова с коллекцией Science (Тамбовская область); 
  • 1 место — Студия театра и моды Bilberry с коллекцией «Маленькое большое море» (Тюменская область); 

Номинация «Традиционный национальный костюм»:

  • 1 место — Центр творчества и эстетики Nika style с коллекцией «Красная девка» (Кабардино-Балкария). 

Номинация «Этномотивы в современной одежде»: 

  • 3 место: Эйнав Райншбрайбер с коллекцией Bless your hands (Израиль); Валентина Полтрониери c коллекциtq #IosonoZanzibar (Италия); Джош Сантана c коллекцией Biography (Бразилия).
  • 2 место: Тимур Хамраев с коллекцией Kaamos (Москва); Анастасия Чернышова c коллекциtq «Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи...» (Чукотский автономный округ); 
  • 1 место — Катерина Федорищева c коллекциtq «В танце красок» (Ростовская область). 

Все участники получили памятные подарки и дополнительные призы от членов жюри. Одним из таких призов был сертификат, предоставляющий возможность принять участие в ежегодном Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» от Руслана Кибешева. Этот сертификат получила участница из Ростовской области Ксения Лазаренко, автор коллекции Dragon Fruit.

По договоренности о сотрудничества между Ольгой Иф и SuzieM FashionLAB победители конкурса примут участие в Modavision Russia и в Modavision International.

Дизайн Конкурсы Мода Студенты Традиции Фестивали

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