Российский врач объяснил, как нужно зимой носить маски

Напомним, 1 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению масок. Теперь в организации считают, что маски нужны как внутри помещений, так и снаружи. При этом в России обязательный масочный режим действует с 27 октября.

«Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая. Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки. Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя», — рассказал врач.

Водовозов добавил, что респираторы с клапанами можно носить только уже переболевшим коронавирусом или тем, кто сделал прививку.

«Дело в том, что воздух, выходящий из клапана, не фильтруется, и изначально такие респираторы задумывались для здоровых людей. Если вы носите маску с клапаном и при этом не знаете свой статус — переболели, есть ли антитела, вы подвергаете опасности окружающих. В таком случае нужно использовать те респираторы второго класса защиты, у которых нет клапана, там воздух фильтруется на вдох и выдох», — уточнил медик.