Российский врач объяснил, как нужно зимой носить маски
Российский врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов объяснил, как носить маски зимой
Напомним, 1 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению масок. Теперь в организации считают, что маски нужны как внутри помещений, так и снаружи. При этом в России обязательный масочный режим действует с 27 октября.
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водоводов в интервью радио Sputnik объяснил, как нужно носить маски зимой на улице.
«Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая. Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки. Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя», — рассказал врач.
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Водовозов добавил, что респираторы с клапанами можно носить только уже переболевшим коронавирусом или тем, кто сделал прививку.
«Дело в том, что воздух, выходящий из клапана, не фильтруется, и изначально такие респираторы задумывались для здоровых людей. Если вы носите маску с клапаном и при этом не знаете свой статус — переболели, есть ли антитела, вы подвергаете опасности окружающих. В таком случае нужно использовать те респираторы второго класса защиты, у которых нет клапана, там воздух фильтруется на вдох и выдох», — уточнил медик.
Эксперт отметил, что сейчас в продаже также появилась «противопандемийная» одежда со специальными застежками для прикрепления масок, написал телеканал «360».
Как писали Юга.ру, к 13 декабря в России диагностировали 2 млн 653 тыс. 928 случаев COVID-19. За период пандемии умер 46 тыс. 941 пациент.
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