Мэрия Анапы запустила сайт для сбора идей по развитию курорта
Мэрия Анапы создала портал, где граждане могут предложить свои проекты по развитию курорта
Проекты принимаются по 7 направлениям: «туризм», «событийная программа», «медиапроекты и кино», «умный город», «образование», «благоустройство и ЖКХ», «спорт». Организаторы обещают реализовать лучшие идеи, что, по их мнению, сделает авторов частью истории города.
«На встречах с общественностью я неоднократно убеждался, как много в нашем городе талантливых, креативных и, главное, неравнодушных людей. Они очень любят свой город и искренне хотят сделать его лучше. Поэтому решили создать портал, где каждый может не только поделиться своей идеей, но и найти поддержку, чтобы воплотить ее в жизнь. Будет рассмотрено каждое предложение. Свежий взгляд — это всегда интересно. Мы ждем оригинальные идеи и гарантируем, что самые яркие проекты будут реализованы», — рассказал мэр Анапы Василий Швец.
Казаки на динозаврах, конноспортивный комплекс и запорожец в черкеске:
Тезисно изложить суть предложения с примерными путями реализации предлагается до 31 января 2021 года на портале idea.anapa-official.ru. В течение 7 рабочих дней после отправки идея будет рассмотрена и опубликована в общем доступе, если она не нарушает правила участия.
Если идею сочтут интересной, сотрудники мэрии города свяжутся с автором и предложат помощь в доработке полноценного проекта.
Первые идеи уже находятся на рассмотрении. Так, в разделе «Умный город» предлагается создать бесплатные Wi-Fi сети на пляжах и прогулочных территориях и установить в городе навигационные интерактивные терминалы, которые помогут узнавать о достопримечательностях, расписании общественного транспорта, экскурсионных и туристических маршрутах и мероприятиях.
В августе 2019 года жителям Анапы предлагалось выбрать эскиз стелы на въезде в город. Среди вариантов было много интересного, посмотреть их можно здесь.
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