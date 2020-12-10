Мэрия Анапы запустила сайт для сбора идей по развитию курорта

Мэрия Анапы создала портал, где граждане могут предложить свои проекты по развитию курорта

Проекты принимаются по 7 направлениям: «туризм», «событийная программа», «медиапроекты и кино», «умный город», «образование», «благоустройство и ЖКХ», «спорт». Организаторы обещают реализовать лучшие идеи, что, по их мнению, сделает авторов частью истории города.



«На встречах с общественностью я неоднократно убеждался, как много в нашем городе талантливых, креативных и, главное, неравнодушных людей. Они очень любят свой город и искренне хотят сделать его лучше. Поэтому решили создать портал, где каждый может не только поделиться своей идеей, но и найти поддержку, чтобы воплотить ее в жизнь. Будет рассмотрено каждое предложение. Свежий взгляд — это всегда интересно. Мы ждем оригинальные идеи и гарантируем, что самые яркие проекты будут реализованы», — рассказал мэр Анапы Василий Швец.

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Тезисно изложить суть предложения с примерными путями реализации предлагается до 31 января 2021 года на портале idea.anapa-official.ru. В течение 7 рабочих дней после отправки идея будет рассмотрена и опубликована в общем доступе, если она не нарушает правила участия.



Если идею сочтут интересной, сотрудники мэрии города свяжутся с автором и предложат помощь в доработке полноценного проекта.

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