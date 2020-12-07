Власти Краснодара рассказали, какие гаражи будут сносить и что появится на их месте
В Краснодаре 7 декабря на главной городской планерке власти обсудили снос незаконных гаражей
Замначальника управления муниципального контроля Михаил Дагбаш на планерке рассказал, что по решению суда специалисты уже снесли здание для обслуживания автомобилей на улице Восточно-Кругликовской, 4/1, а также убрали:
- нестационарный торговый объект по улице 40-летия Победы, 172/1;
- металлическую лестницу по улице Карасунской, 93;
- светодиодный экран на здании на пересечении улиц Красной и Карасунской;
- три металлических гаража по улице 2-я Линия Нефтяников, 15.
Сейчас специалисты демонтируют 30 гаражей на Тополиной аллее, 2/2. Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что очень много гаражей осталось на улице Уральской. Причем по ним видно, что их никто давно не использует, а стоят они там незаконно. Мэр подчеркнул, что на всех освобожденных территориях не будут строить коммерческие здания — только зеленые зоны, детские площадки и прочее. Все решения по благоустройству будут обсуждать с местными жителями.
Кроме того, на планерке стало известно, что город решил разместить рынок б/у вещей в районе Восточного рынка — однако там необходимо снести еще несколько гаражей. Председатель гордумы Вера Галушко обратила внимание, что на улице Сормовской, 2 стоят около 30 незаконных гаражей, куда никто не ставит машины — автомобили стоят вокруг них. Она предложила оперативно снести гаражи и обустроить на их месте небольшую открытую парковку.
На это предложение Первышов ответил, что похожее летом сделали на улице Станкостроительной — вместо гаражей там обустроили открытую парковку и решили построить детскую площадку. Однако сделают ли аналогичное на улице Сормовской мэр не уточнил.
Напомним, в начале ноября власти рассказали о сносе 35 гаражей на улице Стахановской. На освободившемся месте решили сделать широкий тротуар. В конце ноября на углу улиц Тургенева и Яна Полуяна снесли гаражный кооператив, который находился вплотную к проезжей части. На его месте проложили тротуар с велодорожкой.
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