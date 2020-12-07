Власти Краснодара рассказали, какие гаражи будут сносить и что появится на их месте

Замначальника управления муниципального контроля Михаил Дагбаш на планерке рассказал, что по решению суда специалисты уже снесли здание для обслуживания автомобилей на улице Восточно-Кругликовской, 4/1, а также убрали:

Сейчас специалисты демонтируют 30 гаражей на Тополиной аллее, 2/2. Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что очень много гаражей осталось на улице Уральской. Причем по ним видно, что их никто давно не использует, а стоят они там незаконно. Мэр подчеркнул, что на всех освобожденных территориях не будут строить коммерческие здания — только зеленые зоны, детские площадки и прочее. Все решения по благоустройству будут обсуждать с местными жителями.

Кроме того, на планерке стало известно, что город решил разместить рынок б/у вещей в районе Восточного рынка — однако там необходимо снести еще несколько гаражей. Председатель гордумы Вера Галушко обратила внимание, что на улице Сормовской, 2 стоят около 30 незаконных гаражей, куда никто не ставит машины — автомобили стоят вокруг них. Она предложила оперативно снести гаражи и обустроить на их месте небольшую открытую парковку.

На это предложение Первышов ответил, что похожее летом сделали на улице Станкостроительной — вместо гаражей там обустроили открытую парковку и решили построить детскую площадку. Однако сделают ли аналогичное на улице Сормовской мэр не уточнил.