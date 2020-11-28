На Кубани заработала единая горячая линия по вопросам COVID-19

В Краснодарском крае провели все подготовительные мероприятия по разворачиванию регионального колл-центра, куда будут поступать звонки жителей региона. Теперь информацию о коронавирусе можно получить по единому бесплатному номеру 122.

Специалисты протестировали систему со всеми крупными операторами связи края — Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. Теперь по бесплатному короткому номеру 122 жители края могут получить необходимую информацию по всем вопросам, связанным с COVID-19: от вызова врача и забора анализа — до консультации по поводу ограничительных мероприятий.

Работа регионального колл-центра позволит уменьшить время ожидания на линии для абонентов. Планируется, что в дальнейшем по номеру можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с ковидом, сообщили в региональном оперштабе.