СК начал проверку после того, как сотрудники МВД пытали жителя Выселок лозиной и током

10 ноября «Комитет против пыток» рассказал порталу Юга.ру о пытках в станице Выселки. К местному жителю Артуру Чуркину приехали полицейские и попытались заставить его признаться в совершении кражи инструментов. После отказа его вывезли в лес с надетым на голову пакетом. Мужчине приказали снять штаны и начали бить его лозиной по ягодицам. После этого жертву облили водой и пытали током. Когда Чуркина привезли в отдел, он под диктовку сотрудников написал явку с повинной и признался в краже.

В больнице у пострадавшего зафиксировали ушибы, ссадины и кровоподтеки. 16 октября он подал заявление в полицию, а 5 ноября «Комитет против пыток» обратился в СК. В движении заявили, что за 2020 год это уже шестое подобное обращение жителей района, в котором фигурируют одни и те же полицейские.

Портал Юга.ру направил запрос в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в котором попросил подтвердить факт пыток и сообщить о том, применяли ли какие-то меры по отношению к полицейским, причастным к происшествию. В ведомстве не смогли прокомментировать пытки и мотивировали это тем, что дело направили в следственный комитет. После этого редакция обратилась в СК с теми же вопросами.