СК начал проверку после того, как сотрудники МВД пытали жителя Выселок лозиной и током
3 декабря портал Юга.ру получил ответ следственного комитета на запрос о пытках в Выселковском районе со стороны полицейских
10 ноября «Комитет против пыток» рассказал порталу Юга.ру о пытках в станице Выселки. К местному жителю Артуру Чуркину приехали полицейские и попытались заставить его признаться в совершении кражи инструментов. После отказа его вывезли в лес с надетым на голову пакетом. Мужчине приказали снять штаны и начали бить его лозиной по ягодицам. После этого жертву облили водой и пытали током. Когда Чуркина привезли в отдел, он под диктовку сотрудников написал явку с повинной и признался в краже.
В больнице у пострадавшего зафиксировали ушибы, ссадины и кровоподтеки. 16 октября он подал заявление в полицию, а 5 ноября «Комитет против пыток» обратился в СК. В движении заявили, что за 2020 год это уже шестое подобное обращение жителей района, в котором фигурируют одни и те же полицейские.
Портал Юга.ру направил запрос в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в котором попросил подтвердить факт пыток и сообщить о том, применяли ли какие-то меры по отношению к полицейским, причастным к происшествию. В ведомстве не смогли прокомментировать пытки и мотивировали это тем, что дело направили в следственный комитет. После этого редакция обратилась в СК с теми же вопросами.
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3 декабря Следственный комитет отправил ответ порталу Юга.ру. В нем ведомство сообщило о проведении проверки факта противоправных действий сотрудников полиции в отношении Чуркина. Сейчас экспертные исследования, добавили в пресс-службе.
Юга.ру поинтересовались, применялись ли к полицейским отдела, а также к руководству какие-либо санкции. В СК ответили, что в случае подтверждения факта преступления примут решение о возбуждении уголовного дела в отношении тех, кто к нему причастен.
Также редакция спросила, поступали ли в следственный комитет жалобы на неправомерные действия со стороны сотрудников ОМВД по Выселковскому району от других жителей, а также применялись ли за это в 2020 году санкции в отношении полицейских. В ведомстве заявили, что по каждому сообщению о противоправных действиях в СК проводится проверка, однако не ответили на поставленный вопрос портала о существовании жалоб. Также в СК отметили, что уголовные дела на полицейских в Выселковском районе в 2020 году не заводили.
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