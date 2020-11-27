В Краснодаре второй раз за осень меняют маршрут автобуса № 155А

Напомним, ранее автобус № 155А проходил по улице Красных Партизан до Гаражной, затем ехал по Дальней и Дзержинского до ТРЦ «Красная площадь». В обратном направлении он двигался по Дзержинского, Гаврилова, Одесской и Бабушкина до Красных Партизан.

С 26 сентября, следуя от ТРЦ, в районе Стахановской автобус поворачивал с Дзержинского на Тургенева, шел через Фестивальный микрорайон и выходил на улицу Красных Партизан в районе Бальнеолечебницы через Герцена. По этим же улицам, только в обратном направлении, транспорт двигался от садоводческого товарищества «Кубанская Нива».