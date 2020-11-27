В Краснодаре второй раз за осень меняют маршрут автобуса № 155А
В Краснодаре с 28 ноября сократится маршрут автобуса № 155А
Напомним, ранее автобус № 155А проходил по улице Красных Партизан до Гаражной, затем ехал по Дальней и Дзержинского до ТРЦ «Красная площадь». В обратном направлении он двигался по Дзержинского, Гаврилова, Одесской и Бабушкина до Красных Партизан.
С 26 сентября, следуя от ТРЦ, в районе Стахановской автобус поворачивал с Дзержинского на Тургенева, шел через Фестивальный микрорайон и выходил на улицу Красных Партизан в районе Бальнеолечебницы через Герцена. По этим же улицам, только в обратном направлении, транспорт двигался от садоводческого товарищества «Кубанская Нива».
27 ноября в пресс-службе администрации Краснодара сообщили о сокращении маршрута № 155А. Начиная со следующего дня, 28 ноября, автобус будет курсировать от остановки «Бальнеолечебница» по Герцена до СТ «Кубанская Нива».
Первый рейс ежедневно будет отправляться в 6:00, а последний — в 19:30. Интервал между автобусами — один час. На линии будут работать только две машины.
«Сокращение пути следования маршрута № 155 А вынужденная мера, обусловленная отсутствием устойчивого пассажиропотока. Ранее жители официально обращались с просьбой изменить пусть следования данного маршрута», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В пресс-службе мэрии Краснодара добавили, что схему движения изменили для того, чтобы сохранить этот автобусный маршрут. Так как на расстоянии в 2 км от садоводческих товариществ нет альтернативного общественного транспорта.
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