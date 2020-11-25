В Краснодаре водитель без прав разбил машину с двумя пассажирами
Ночью 24 ноября в Краснодаре произошла автомобильная авария, в которой пострадали три человека
ДТП случилось около 1:20 в Прикубанском округе, на 22-м км Западного подъезда к Краснодару. В ГИБДД предварительно установили, что 30-летний водитель без прав ехал на автомобиле Nissan и превысил скорость, при этом он не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в бетонное ограждение дороги.
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От столкновения машина оказалась сильно повреждена. В результате аварии пострадали водитель и два его пассажира, их доставили в больницу с серьезными травмами.
Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что накануне вечером в краевом центре машина сбила пешехода, отчего он получил серьезные травмы. Личность пострадавшего устанавливается.
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