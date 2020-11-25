В Краснодаре водитель сбил на «зебре» мужчину

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 24 ноября в Краснодаре произошло ДТП на пешеходном переходе, личность пострадавшего уточняется

Инцидент произошел в 20:00 на улице Бородинской. 46-летний житель Горячего Ключа ехал на Toyota Corolla от Почтовой в сторону Джубгинской и сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Личность пешехода устанавливается. Его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 25 ноября.

Напомним, в апреле 26-летний водитель сбил в краевом центре пешехода, которого затем госпитализировали. А в октябре на «зебре» сбили подростка, он получил тяжелые травмы.

ДТП Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Майкопе устроят вечеринку для обмена старых вещей на новые
В Краснодаре водитель сбил на «зебре» мужчину
На улице Краснодара нашли 4-летнего ребенка без родителей
На Кубани организовали нелегальную сеть АЗС, создателей будут судить
В Сочи приговорили к обязательным работам мужчину, который пинал машину ДПС и оскорблял полицейских
В 2020 году в Краснодаре ликвидировали 220 стихийных свалок

Лента новостей

Берегись автомобиля

Приметы и суеверия водителей, о которых вы могли не знать

Он вам не хамон

Пять продуктов, которые русские эмигранты ищут в зарубежных магазинах

Квартира, машина, смартфон

«Пятёрочка» снова исполняет мечты

Реклама на портале