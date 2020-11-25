В Краснодаре водитель сбил на «зебре» мужчину

Инцидент произошел в 20:00 на улице Бородинской. 46-летний житель Горячего Ключа ехал на Toyota Corolla от Почтовой в сторону Джубгинской и сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Личность пешехода устанавливается. Его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 25 ноября.

Напомним, в апреле 26-летний водитель сбил в краевом центре пешехода, которого затем госпитализировали. А в октябре на «зебре» сбили подростка, он получил тяжелые травмы.