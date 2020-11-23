В Краснодаре грузовик врезался в частный дом

Днем 23 ноября в Краснодаре произошло ДТП, в котором пострадал один человек и повредилось жилое здание

Днем 23 ноября в паблике «Типичный Краснодар» сообщили, что в жилой дом в районе Вишняковского рынка врезался большегруз.

В полиции уточнили, что около 11:15 грузовой автомобиль DAF ехал по улице КИМ со стороны Черноморской к Фурманова. Большегруз не уступил дорогу автомобилю Ford, который ехал по улице Павлова со стороны Ковтюха в направлении к Кавказской. В результате фура столкнулась с легковушкой, а после врезалась в частный дом.

В ДТП пострадал водитель Ford. Его доставили в больницу. Сотрудники ДПС проводят проверку по факту аварии, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.