В Краснодаре грузовик врезался в частный дом

Краснодарский край

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Днем 23 ноября в Краснодаре произошло ДТП, в котором пострадал один человек и повредилось жилое здание

Днем 23 ноября в паблике «Типичный Краснодар» сообщили, что в жилой дом в районе Вишняковского рынка врезался большегруз.

В полиции уточнили, что около 11:15 грузовой автомобиль DAF ехал по улице КИМ со стороны Черноморской к Фурманова. Большегруз не уступил дорогу автомобилю Ford, который ехал по улице Павлова со стороны Ковтюха в направлении к Кавказской. В результате фура столкнулась с легковушкой, а после врезалась в частный дом.

В ДТП пострадал водитель Ford. Его доставили в больницу. Сотрудники ДПС проводят проверку по факту аварии, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, похожий случай произошел в этом году в Новороссийске. Там грузовик врезался в дом и пробил его стену. А в сентябре 2019 года в Майкопе 35-летняя автомобилистка врезалась в угловой дом.

ДТП Жилье Краснодар Полиция Транспорт

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