На Кубани «Ингосстрах» предотвратил 117 страховых мошенничеств

За 5 месяцев 2020 года сотрудники Краснодарского филиала СПАО «Ингосстрах» выявили и предотвратили 117 страховых мошенничеств на сумму свыше 77,2 млн рублей

По выявленным случаям в правоохранительные органы направлено 36 заявлений. Все они связаны с моторным страхованием. По части из них уже возбуждены уголовные дела, другие на доследственной проверке.

79% этой суммы (61,6 млн рублей) составляют предотвращенные выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества. Остальная сумма приходится на взыскание дебиторской задолженности и урегулирование регрессных претензий.

Есть и законченные дела. Так в 2019 году была раскрыта крупная мошенническая схема, связанная с подачей исков против компании. В результате возбуждено восемь уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация). Часть дел объединены в одно производство, а в августе 2019 года 5 уголовных дел были переданы в Отрадненский районный суд Краснодарского края, где судом прекращены по нереабилитирующим основаниям. Виновники фиктивной регистрации, осознав последствия уголовного преследования, пошли на сделку со следствием и признались в совершенном преступлении. Это позволило компании предъявить фигурантам регрессные иски.

Помощь гражданам — это приемлемый вид юридического бизнеса. Но в Краснодарском крае стала широко распространена следующая схема: недобросовестные автоюристы злоупотребляют правом и используют нормы закона «О защите прав потребителей» в целях личной наживы в ущерб автовладельцам. Такие мошенничества влияют и на формирование страховщиками объективной ценовой политики, и на предложение полноценной страховой защиты по актуальным для клиентов страховкам.

Причем в преступные схемы осознанно или неосознанно вовлекаются представители экспертных организаций и правоохранительных органов, которые, невнимательно проверяя данные, способствуют реализации мошеннических схем.

Служба безопасности «Ингосстраха» уверена, что в регионе открыто действуют организованные группы недобросовестных автоюристов. Чаще всего встречаются такие схемы:

«Но самое циничное — это вовлечение добропорядочных страхователей, которые по разным причинам идут у мошенников на поводу. В дело идет все — от обмана до игры на слабостях человека», — заявили в пресс-службе «Ингосстраха».

По реальным ДТП, принимаемым страховщиком к рассмотрению с учетом интересов застрахованного клиента, мошенники вводят его в заблуждение, уверяя в «сложном, долгом и нечестном урегулировании убытка, где вас обязательно обманут». Так убедив автовладельца, мошенник предлагает выплату денежных средств на месте ДТП или быстрый ремонт в обмен на договор цессии — переуступки прав требования. В итоге клиент лишен объективных оценки повреждений и расчета ремонта.

Получив право требования к страховой компании и с целью формирования предмета спора, недобросовестные автоюристы зачастую наносят транспортному средству или фальсифицируют дополнительные скрытые повреждения, попутно увеличивая суммы объявленной страховой выплаты и потенциальных штрафов. И только здесь начинается процесс, соответствующий закону «О защите прав потребителей».