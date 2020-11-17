На Кубани будет мокрый снег и до -6 °C

По данным кубанского гидрометцентра, утром 17 ноября в крае прогнозируют осадки, в отдельных районах сильные. Возможно налипание мокрого снега, преимущественно в северной и предгорной части, ухудшение видимости. Ожидается 3-8 °C, на Черноморском побережье — до 8-13 °C. Ветер 6-11 м/с, порывы 8-13 м/с.

Ночью 18 ноября в Краснодарском крае температура опустится до -4...1 °C, 19 ноября до -6...-1 °C. Днем в среду и четверг прогнозируют 2-7 °C. На Черноморском побережье ночью будет 0...5 °C, днем 6-11 °C. Синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер 5-10 м/с/, местами порывы 13-18 м/с. 19 ноября в Новороссийске скорость ветра усилится до 20-25 м/с.