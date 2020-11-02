В Сочи на курорте «Роза Хутор» выпал первый снег

Краснодарский край

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В Сочи на Красной Поляне ночью 2 ноября выпал первый в этом сезоне снег

На курорте «Роза Хутор» конец октября бил рекорды теплой погоды. Температура воздуха на «Роза Пик» не опускалась ниже 12 °С, в в «Роза Долине» — держалась на уровне 24 °С. Однако в первые дни ноября в горы пришел холодный фронт.

«Сейчас высота снежного покрова на самой высокой площадке курорта «Роза Хутор» — Роза Пик, на высоте 2 тыс. 320 метров над уровнем моря, составляет 23 сантиметра. Температура воздуха составляет -3 °С», — рассказал синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев.

Он уточнил, что снегопад сопровождался метелью: порывы юго-западного ветра на гребне Аибги вечером 1 ноября достигали 18 м/с, ночью — до 13 м/с. Но снегопад отмечался только на высоте, от отметки 1,6 тыс. метров над уровнем моря.

По словам синоптиков, снегопад для первых чисел ноября — типичное явление для Красной Поляны. Обычно в это время в горах всегда ложится первый снег, но он недолговечен. Впереди снова значительное потепление. Первый снег скоро растает и в первой декаде ноября снегопадов больше не прогнозируется.

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» напомнили, что старт горнолыжного сезона 2020/2021 запланировали на 18 декабря. Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» продлил летний сезон до середины ноября.

Красная Поляна Погода Роза Хутор Сочи

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