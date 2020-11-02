Глава Гидрометцентра рассказал, какой будет зима в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 2 ноября сообщил, что зима в России будет холодной
Как рассказал Вильфанд РИА «Новости», в этом году зима в России будет неоднородной, но более холодной, чем в 2019 году.
«Тепло [зимой прошлого года. — Юга.ру] было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», — отметил глава Гидрометцентра РФ.
По прогнозам синоптиков, в 2020 году температуры в зимний период будут выше нормы. Однако отклонения будут меньше, чем годом ранее, написал RT.
Напомним, в начале этой недели, со 2 по 4 ноября, на Кубани прогнозируют дожди с грозами. А ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 2 ноября объявило экстренное предупреждение по непогоде.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.