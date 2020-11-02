Глава Гидрометцентра рассказал, какой будет зима в России

Как рассказал Вильфанд РИА «Новости», в этом году зима в России будет неоднородной, но более холодной, чем в 2019 году.

«Тепло [зимой прошлого года. — Юга.ру] было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», — отметил глава Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, в 2020 году температуры в зимний период будут выше нормы. Однако отклонения будут меньше, чем годом ранее, написал RT.