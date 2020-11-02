Глава Гидрометцентра рассказал, какой будет зима в России

Краснодарский край, Вся Россия

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 2 ноября сообщил, что зима в России будет холодной

Как рассказал Вильфанд РИА «Новости», в этом году зима в России будет неоднородной, но более холодной, чем в 2019 году.

«Тепло [зимой прошлого года. — Юга.ру] было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», — отметил глава Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, в 2020 году температуры в зимний период будут выше нормы. Однако отклонения будут меньше, чем годом ранее, написал RT.

Напомним, в начале этой недели, со 2 по 4 ноября, на Кубани прогнозируют дожди с грозами. А ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 2 ноября объявило экстренное предупреждение по непогоде.

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