В горах Сочи из-за первого сильного снегопада закрыли летние туристические маршруты
В Кавказском заповеднике 3 ноября закрыли летние туристические маршруты
Напомним, что в ночь на 2 ноября на Красной Поляне выпал первый в этом сезоне снег. На следующий день в пресс-службе Кавказского заповедника порталу Юга.ру сообщили, что снежный покров на горных вершинах и перевалах сохраняется, тропы стали небезопасны для туристов, поэтому руководство заповедника решило закрыть летние маршруты.
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Если в ближайшие дни снег растает, два самых популярных маршрута в Красной Поляне — к озеру Зеркальному и Бзерпинскому карнизу — временно возобновят работу.
При этом туристы по-прежнему могут посещать круглогодичные кордоны Лаура и Гузерипль, а также маршруты тисо-самшитовой рощи и дендрологический парк «Южные культуры», уточнили в пресс-службе природоохранного учреждения.
Как сообщали Юга.ру, в 2020 году туристические маршруты Кавказского биосферного заповедника открылись из-за карантина с опозданием — с 7 июля.
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