Первышов рассказал, как власти Краснодара будут бороться с «наскальными рисунками» на улице Красной

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 19 октября поручил устранить граффити на улице Красной

Глава краевой столицы на планерном совещании в администрации поднял вопрос о состоянии улицы Красной. Первышов заявил, что улица Красная, «самая главная наша достопримечательность», находится в неудовлетворительном состоянии из-за граффити на зданиях. По его словам, почти каждый объект, расположенный на этой улице, имеет «наскальные рисунки».

Глава города поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК при участии администраций Западного и Центрального округов направить от его имени обращение в региональное управление госохраны объектов культурного наследия, сообщили 19 октября в пресс-службе мэрии.

«Извращенный город-сад с нарисованными цветами»:

Первышов напомнил, что улица Красная находится в границах исторического поселения и есть закрепленный законодательством регламент по содержанию объектов культурного наследия, поэтому работники ведомства должны участвовать в совместных с администрацией города рейдах. В ходе этих рейдов будут проводиться разъяснительные беседы с собственникамми зданий о том, что у них есть обязанности по содержанию объектов.

Мэр добавил, что удаление граффити со зданий — также прерогатива управления госохраны объектов культурного наследия.

Кроме того, глава города поручил на этой неделе организовать совместную работу с УВД по Краснодару по поиску граффитистов.

Надписи «ЕДОДОЙ» в Краснодаре:

«Улица Красная оснащена всеми необходимыми средствами визуального наблюдения — видеокамерами и так далее. Необходимо фиксировать случаи вандализма, чтобы мы могли реагировать на хулиганов, которые наносят граффити на объекты культурного наследия, привлекать их к административной ответственности», — заявил Первышов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 апреля задержали компанию, один из участников которой разрисовал стену здания городской администрации.

Благоустройство Граффити Достопримечательности Евгений Первышов Краснодар стрит-арт

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