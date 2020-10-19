Первышов рассказал, как власти Краснодара будут бороться с «наскальными рисунками» на улице Красной

Глава краевой столицы на планерном совещании в администрации поднял вопрос о состоянии улицы Красной. Первышов заявил, что улица Красная, «самая главная наша достопримечательность», находится в неудовлетворительном состоянии из-за граффити на зданиях. По его словам, почти каждый объект, расположенный на этой улице, имеет «наскальные рисунки».

Глава города поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК при участии администраций Западного и Центрального округов направить от его имени обращение в региональное управление госохраны объектов культурного наследия, сообщили 19 октября в пресс-службе мэрии.

Первышов напомнил, что улица Красная находится в границах исторического поселения и есть закрепленный законодательством регламент по содержанию объектов культурного наследия, поэтому работники ведомства должны участвовать в совместных с администрацией города рейдах. В ходе этих рейдов будут проводиться разъяснительные беседы с собственникамми зданий о том, что у них есть обязанности по содержанию объектов.

Мэр добавил, что удаление граффити со зданий — также прерогатива управления госохраны объектов культурного наследия.