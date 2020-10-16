В Горячем Ключе будут судить мужчину, который насиловал падчерицу

Следствие Кубани завершило расследование уголовного дела против мужчины, который в течение года насиловал 13-летнюю девочку

По данным следствия, 47-летний мужчина жил в станице Бакинской с женой и ее детьми. С июня 2019 по июль 2020 года он совершал в отношении 13-летней падчерицы насильственные действия сексуального характера. Девочка долгое время никому об этом не говорила, а потом сообщила о насилии своей старшей сестре, которая живет отдельно. Девушка заявила в правоохранительные органы.

Во время следтвия девочку и ее несовершеннолетнего брата забрали из семьи и определили в реабилитационный центр. Их отчима заключили под стражу, его обвинили в совершении четырех преступлений против половой неприкосновенности малолетней и одном покушении на совершение иных действий сексуального характера.

Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили 16 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.