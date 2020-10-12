СК отказался возбуждать дело против полицейского, который в жару привязал краснодарцев к столбу

В Краснодаре полицейский и казак при задержании привязали мужчину и женщину к столбу, а позже на участницу процесса завели дело за укус сотрудника МВД

Жительница Краснодара Надежда Пупкова 27 июля рассказала юристам «Комитета против пыток», что 24 июня ей позвонил сосед Евгений Байгузин. Он сообщил, что на улице Красной недалеко от дома его задержали полицейский и казак за распитие алкоголя, и попросил женщину забрать собаку, потому что ее не разрешили отвести домой. Пупкова вышла на улицу и попросила полицейского и казака представиться и назвать причину задержания знакомого. Сотрудник МВД отказал и между ними начался словесный конфликт, в результате которого Байгузина полицейский пристегнул наручниками к металлическим воротам, а женщину казак привязал к ним веревкой. Через несколько минут подъехала патрульная машина, которая отвезла всех в переулок недалеко от места задержания. Там мужчину и женщину привязали к металлическому столбу, где они простояли около двух часов на сильной жаре.

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После этого задержанных отвезли в травмпункт, затем на медицинское освидетельствование и в отдел полиции Центрального округа, где на обоих составили протоколы об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Впоследствии суд оштрафовал Байгузина и Пупкову на 500 рублей каждого. При этом из камеры для административно задержанных мужчину освободили только утром, а женщину отпустили в тот же день. Пупкова пожаловалась в МВД на произошедшее, ее обращение переслали в Следственный комитет. 19 августа на нее завели уголовное дело по ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). По версии следствия, женщина укусила полицейского за палец, «причинив ему тем самым нравственные и физические страдания».

12 августа к правозащитникам обратился и сам Байгузин, который рассказал, что 24 июня выпил с другом бутылку водки и пошел гулять с собакой возле дома. Они купили еще одну бутылку водки и сели на лавочку, после чего к ним подошли полицейский с казаком. «Полицейский сказал, что составит в отношении нас протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте. Мы попросили их представиться, на что кто-то из них ответил нам: “Вы что, фильмов пересмотрели?”» , — рассказал мужчина. После этого полицейский потребовал предъявить документ, удостоверяющий личность. Байгузин объяснил, что не взял с собой паспорт, потому что вышел на прогулку с собакой и попросил отвести животное домой и взять документы. Сотрудник МВД отказал и сообщил, что его отвезут в отдел для установления личности. Тогда мужчина позвонил соседке и попросил забрать собаку. В своем рассказе правозащитникам мужчина подтвердил, что их со знакомой привязывали к воротам и столбу, только его — наручниками, а женщину — веревкой.