В Краснодаре у подъезда многоэтажки сгорел грузовик

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре днем 11 октября произошел пожар в микрорайоне Гидростроителей

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Мачуги поступило дежурному МЧС в 14:47. Через 3 минуты на место прибыло первое пожарное подразделение. Спасатели установили, что огонь распространился на площади 5 кв. метров.

Читайте также:

Ликвидацией занимались восемь пожарных и 2 спецмашин. В 14:53 пожар был потушен. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В паблике «Туподар» опубликовали видео, на котором горит грузовая «Газель», а вокруг нее бегает один пожарный.

В Краснодарском крае подобные происшествия — не редкость. Так, в августе Юга.ру дважды писали о горящих машинах в Краснодаре: в Юбилейном микрорайоне сгорела маршрутка, а на Дмитриевой дамбе — Jaguar.

Краснодар МЧС Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре у подъезда многоэтажки сгорел грузовик
Краснодарцев пригласили принять участие в командном кибертурнире по Dota 2
В больницах Сочи и Краснодара умерли четыре пациента с COVID-19
Жителя Краснодарского края обвинили в избиении годовалого пасынка
Число зараженных коронавирусом на Кубани превысило 15 тысяч человек
Мужчина и ребенок упали на квадроцикле с обрыва в реку в Сочи

Лента новостей

Статьи

15 отличных сериалов на выходные. Часть I

Статьи Партнерский

Женское дело

Как построить бизнес без стереотипов и с господдержкой

Статьи

Завтрак съешь сам

7 отличных вариантов на каждый день недели

Реклама на портале