В Краснодаре у подъезда многоэтажки сгорел грузовик

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Мачуги поступило дежурному МЧС в 14:47. Через 3 минуты на место прибыло первое пожарное подразделение. Спасатели установили, что огонь распространился на площади 5 кв. метров.

Ликвидацией занимались восемь пожарных и 2 спецмашин. В 14:53 пожар был потушен. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В паблике «Туподар» опубликовали видео, на котором горит грузовая «Газель», а вокруг нее бегает один пожарный.

В Краснодарском крае подобные происшествия — не редкость. Так, в августе Юга.ру дважды писали о горящих машинах в Краснодаре: в Юбилейном микрорайоне сгорела маршрутка, а на Дмитриевой дамбе — Jaguar.