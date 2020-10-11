Жителя Краснодарского края обвинили в избиении годовалого пасынка
Следком Кубани 10 октября рассказал об уголовном деле в отношении жителя Мостовского района, обвиняемого в избиении ребенка
По данным следствия, 25-летний мужчина с сожительницей и ее полуторагодовалым сыном жили в станице Губской на улице Куйбышева. 1 октября мужчина весь день выпивал, а вечером женщина попросила его присмотреть за сыном и уехала по делам. Кубанец разбудил ребенка и достал его из кроватки. Из-за того, что мальчик не слушался, мужчина минимум три раза ударил его руками по голове и телу, а увидев повреждения, умыл, уложил в кроватку и пошел спать.
Вернувшись, женщина заметила у сына повреждения и вызвала скорую помощь. Медики доставили ребенка в больницу, где он до сих пор лечится. Состояние пострадавшего оценивают как стабильное.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), на допросе он признался в преступлении. Обвиняемый заключен под стражу.
Читайте также:
Следователи собирают доказательственную базу и установивают все обстоятельства случившегося. Назначена судмедэкспертиза, а фигуранта дела проверят на психолого-психиатрической экспертизе. Специалисты изучат условия жизни и воспитания мальчика и дадут оценку действиям или бездействию органов опеки.
Расследование продолжается, сообщили 10 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Юга.ру неоднократно рассказывали о подобных преступлениях, некоторые из них закончились трагедией. Так, в августе в суд направили дело жителя Курганинского района, который систематически избивал двух детей своей жены, в итоге его четырехлетняя падчерица умерла от побоев.