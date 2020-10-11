Жителя Краснодарского края обвинили в избиении годовалого пасынка

Следком Кубани 10 октября рассказал об уголовном деле в отношении жителя Мостовского района, обвиняемого в избиении ребенка

По данным следствия, 25-летний мужчина с сожительницей и ее полуторагодовалым сыном жили в станице Губской на улице Куйбышева. 1 октября мужчина весь день выпивал, а вечером женщина попросила его присмотреть за сыном и уехала по делам. Кубанец разбудил ребенка и достал его из кроватки. Из-за того, что мальчик не слушался, мужчина минимум три раза ударил его руками по голове и телу, а увидев повреждения, умыл, уложил в кроватку и пошел спать.

Вернувшись, женщина заметила у сына повреждения и вызвала скорую помощь. Медики доставили ребенка в больницу, где он до сих пор лечится. Состояние пострадавшего оценивают как стабильное. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), на допросе он признался в преступлении. Обвиняемый заключен под стражу.